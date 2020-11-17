Побоювання щодо неможливості проведення матчу 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною підтвердились. 17 листопада поєдинок не відбудеться.

УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу, що "у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй Швейцарія – Україна не може відбутися".

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Зазначається, що УЄФА, УАФ і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює всі сподівання футбольних організацій провести гру. Рішення щодо подальшої долі матчу прийматиме УЄФА.

Матч зі Швейцарією повинен був відбутися сьогодні (17 листопада), стартовий свисток о 21:45 за київським часом. Останнє тестування виявило COVID-19 у гравців збірної України – Маліновського, Кривцова і Мораєса.

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