Швейцарія – Україна: Маліновський назвав сильні сторони суперника та протидію для них
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський знає як протидіяти швейцарцям у Лізі націй.
"Це командна гра, адже вони діють дуже збалансовано, не перший рік виступають разом. Є футболісти, які представляють топ-клуби.
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Нам треба постаратися дуже надійно зіграти в середині поля, не дати швейцарцям показати їхній футбол, те, що вони люблять", – цитує Маліновського сайт УАФ.
Зауважимо, після 5-ти турів ЛН Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу Ліги націй у вівторок, 17 листопада.
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