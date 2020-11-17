"Це командна гра, адже вони діють дуже збалансовано, не перший рік виступають разом. Є футболісти, які представляють топ-клуби.

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Нам треба постаратися дуже надійно зіграти в середині поля, не дати швейцарцям показати їхній футбол, те, що вони люблять", – цитує Маліновського сайт УАФ.

Зауважимо, після 5-ти турів ЛН Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу Ліги націй у вівторок, 17 листопада.

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