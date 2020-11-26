Швейцарія – Україна: Кривцов закликав УАФ відновити справедливість щодо результату матчу
Захисник Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов обурений рішенням УЄФА.
"Ми всі засмучені таким рішенням. Ми готові були грати, було багато здорових гравців, які могли вийти на поле. Наші з Мораєсом результати тестів були помилковими.
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Сподіваюся, що Україна подасть апеляцію і справедливість буде відновлена", – сказав Кривцов для ТК Футбол.
Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.
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