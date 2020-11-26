"Ми всі засмучені таким рішенням. Ми готові були грати, було багато здорових гравців, які могли вийти на поле. Наші з Мораєсом результати тестів були помилковими.

Кривцов отримував пропозицію щодо зміни громадянства – захисник збірної України відповів категорично

Сподіваюся, що Україна подасть апеляцію і справедливість буде відновлена", – сказав Кривцов для ТК Футбол.

Нагадаємо, 25 листопада УЄФА зарахував Україні технічну поразку у поєдинку Ліги націй зі Швейцарією. Зауважимо, УАФ вже заявила, що буде оскаржувати рішення УЄФА у Лозанні.

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