Долю поєдинку 6-го туру Ліги націй можуть визначити за допомогою банального жеребу.

Якщо українці та швейцарці не зможуть домовитись про перенесення матчу, то результат зустрічі УЄФА може вирішити за допомогою жеребкування, повідомляє blick.ch.

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У таборі Андрія Шевченка запевняють, що мають 13 здорових гравців, яких вимагає медичний протокол організації, але місцеві органи влади Швецарії блокують проведення чесного поєдинку.

У випадку жеребкування суперникам запропонують три варіанти рахунку: 1:0, 0:0 та 0:1. Нагадаємо, для збереження прописки у елітному дивізіон Ліги націй, українцями буде достатньо і нічиєї.

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