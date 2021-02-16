Збірна України очікує на доленосне рішення від арбітражного суду в Лозанні.

"Спортивний арбітражний суд чітко дотримується процедурних моментів, серед яких – право сторін, що беруть участь у процесі, бути почутими. Тому всім трьом сторонам, що брали участь у засіданні – українській та швейцарській асоціаціям, а також представнику УЄФА – було надано право надати аргументацію своїм позиціям та апелювати до аргументів опонентів.

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Загалом засідання продовжувалося більше п’яти годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала фахово. А рішення у справі буде належним чином оголошено Спортивним арбітражним судом м. Лозанни відповідно до чинних процедурних правил", – прокоментував перебіг засідання генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький для офіційного сайту організації.

Нагадаємо, 17 листопада через низку позитивних тестів на COVID-19 серед українських гравців швейцарська сторона відмовилась від вирішальної гри Ліги націй, а УЄФА присудив "синьо-жовтим" технічну поразку, що вибило команду Шевченка з елітного дивізіону турніру.

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