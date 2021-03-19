Спортивний арбітражний суд в Лозанні не знайшов провини збірної України в зриві поєдинку Ліги націй УЄФА проти швейцарців, але скористався прикладом іншого зірваного коронавірусом матчу турніру.

"У матеріалах немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт (УАФ – Футбол 24) не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19.

Швейцарія – Україна: CAS оголосив остаточне рішення щодо скасованого матчу Ліги націй

Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їхнім рішенням про карантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19", – цитує ухвалу арбітражу офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що згаданий епізод стосується матчу 5-го туру Дивізіону B. Тоді Норвегія отримала технічну поразку від румунів через неявку до Бухареста. Виліт скандинавів до Румунії заблокував норвезький уряд через спалах COVID-19 у національній команді.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України