Німці зустрічаються зі швейцарцями в третьому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Швейцарія – Німеччина стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Швейцарія – Німеччина: анонс матчу Євро-2024

Німеччина взяла впевнений старт на домашньому Євро: розгром Шотландії та перемога над Угорщиною. Швейцарія в матчах з тими ж суперниками набрала 4 очки. Команди збережуть перше та друге місця в групі А, якщо зіграють внічию. Юліан Нагельсманн знову не зробив замін у стартовому складі.

Стартові склади команд

Швейцарія: Зоммер – Шер, Аканджі, Родрігес – Відмер, Фройлер, Джака, Ебішер – Ндой, Емболо, Рідер.

Запасні: Мвого, Кобель, Стергіу, Ельведі, Закарія, Окафор, Штеффен, Цубер, Цезігер, Сьєрро, Варгас, Дуа, Шакірі, Яшарі, Амдуні.

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Хаверц.

Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюлькруг, Фюріх, Мюллєр, Байєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Хенрікс, Кох, Джан, Ундав.

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