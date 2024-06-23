Збірна Швейцарії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Німеччиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Зустріч лідерів групи "А" містить у собі декілька інтриг. Насамперед вона дасть відповідь на запитання про другу команду, яка гарантовано вийде у плей-офф. Крім того, саме у Франкфурті визначиться лідер квартету. Для того, щоб потіснити Німеччину з першого місця, Швейцарії доведеться перемагати господарів Євро-2024.

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Та передусім хлопці Мурата Якіна будуть зосереджені на заочній боротьбі із Шотландією, яка йде третьою. Перед заключним туром між командами зберігається різниця у три бали. Якщо врахувати, що у минулому матчі Швейцарія та Шотландія розписали нічию 1:1, то на перший план виходить різниця забитих та пропущених голів. А тут суттєва перевага у швейцарців: +2 проти -4.

Відтак, Швейцарію цілком влаштує нічия. Навіть у випадку поразки підопічні Якіна матимуть хороші шанси фінішувати другими. Шотландії ж у паралельному матчі доведеться перемагати Угорщину з різницею у п'ять голів і розраховувати на невдачу швейцарців – тільки тоді вони застрибнуть на другу сходинку.

Складається враження, що збірна Швейцарії на Євро-2024 поки тільки набирає обертів. У першому турі швейцарці непогано зіграли проти Угорщини, однак систематично провалювалися і ледь не втратили перевагу. Зрештою, все закінчилося перемогою 3:1. Зате у другому турі червоно-білі не обіграли Шотландію – 1:1.

Слід зауважити, що результативним ударом по воротах Тартанової армії відзначився Джердан Шакірі, який став першим гравцем, котрий забив на шести великих міжнародних турнірах поспіль. А ще записав до активу п'ятий гол на чемпіонатах Європи. Джердан – найкращий бомбардир збірної Швейцарії в історії турніру.

Xherdan Shaqiri has scored in six consecutive major tournaments:



️ World Cup 2014 (1)

️ EURO 2016 (1)

️ World Cup 2018 (1)

️ EURO 2020 (3)

️ World Cup 2022 (1)

️ EURO 2024 (1) pic.twitter.com/HcPgqmSG85 — Sportslens (@sportslens_) June 20, 2024

Тепер на Швейцарію чекає Німеччина, яка першою на Євро-2024 забезпечила собі вихід із групи. Проте в контексті зустрічі зі швейцарцями це нічого не означає. Можна не сумніватися, що підопічні Юліана Нагельсманна діятимуть максимально сконцентровано і прагнутимуть перемогти. Німці грають перед рідними глядачами, тож проблем з налаштуванням не виникне.

Можливо, Нагельсманн застосує ротацію – основним футболістам потрібен буде перепочинок перед стартом плей-офф. Та чи має велике значення, хто гратиме, до прикладу, в нападі? Фюлькруг чи Хаверц? Або хто з'явиться у воротах: Нойєр чи тер Штеген? У будь-якому разі це Німеччина і з нею завжди важко.

17 - This is Manuel Neuer's 17th appearance at the UEFA European Championship, the joint-most among goalkeepers in the history of the competition (level with Gianluigi Buffon). Legend. #GERHUN #EURO2024 pic.twitter.com/kVtz4mEn6B — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

Можливо, стимулюватиме думки про ротацію у Нагельсманна ситуація з потенційною дискваліфікацією Рюдігера, Та, Міттельштадта та Андріха, які висять на картках. "На даний момент немає планів змінювати команду. Я не беру до уваги ризик жовтих карток, тому що повністю вірю в команду. Якщо один гравець буде дискваліфікований, ми просто поставимо іншого", – сказав напередодні керманич Бундестім.

Насправді господар Євро-2024 не виглядає непереможним суперником. Швейцарці чинили гідний опір Німеччині 2020-го, коли виступали у Лізі націй (до речі, в одній групі з Україною). Тоді обидва матчі завершилися внічию: 1:1 та 3:3. Ще раніше, 2012-го, у спарингу Швейцарія перемогла Бундестім з рахунком 5:3. Востаннє німці обігрували швейцарців ще 2008-го. Хлопці Мурата Якіна не проти продовжити успішну серію на Євро-2024.

Kyle Walker slipping on the turf in Frankfurt — and he's not the only one....#DENENG | #Euro2024



https://t.co/tOIzKm5Uzc pic.twitter.com/5u0cJIly84 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2024

Як вже було сказано раніше, матч між лідерами групи "А" відбудеться у Франкфурті. Саме ця арена отримує чи не найбільше критики серед усіх локацій Євро-2024 через жахливий стан газону. Особливо нарікали на поле англійці, які зустрічалися у Франкфурті зі збірною Данії. В УЄФА навіть пообіцяли вжити заходів і покращити якість поля. Ну що ж, побачимо.

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Німеччина

Швейцарія: Зоммер – Шер, Аканджі, Родрігес – Відмер, Джака, Фройлер, Шакірі – Ебішер, Варгас, Емболо

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштадт – Грос, Кроос – Мусіала, Ґюндоґан, Сане – Фюлькруг.

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