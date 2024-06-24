Швейцарія та Німеччина зіграли в нічию (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Німці вже на 17 хвилині відкрили рахунок. Утім, VAR втрутився у справу і скасував взяття воріт. А ось гол Ндоє арбітри зарахували, що дозволило Швейцарії повести в рахунку.

Німеччина вирвала нічию зі Швейцарією та виграла свою групу на Євро-2024 – скасовані голи та непризначені пенальті

Рубен Варгас подвоїв перевагу своєї команди, але його гол скасував VAR. Німеччину від поразки врятував Фюлькруг, який у компенсований час зрівняв цифри на табло.

Швейцарія посіла другу сходинку з п'ятьма балами. А ось Німеччина виграла свою групу, набравши сім очок.