Швейцарія – Німеччина –1:1 – відео голів та огляд матчу Євро-2024
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Швейцарія та Німеччина зіграли в нічию (1:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Ніклас Фюлькруг 90+2’
90+2’ Ніклас Фюлькруг
Німці вже на 17 хвилині відкрили рахунок. Утім, VAR втрутився у справу і скасував взяття воріт. А ось гол Ндоє арбітри зарахували, що дозволило Швейцарії повести в рахунку.
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Рубен Варгас подвоїв перевагу своєї команди, але його гол скасував VAR. Німеччину від поразки врятував Фюлькруг, який у компенсований час зрівняв цифри на табло.
Швейцарія посіла другу сходинку з п'ятьма балами. А ось Німеччина виграла свою групу, набравши сім очок.
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