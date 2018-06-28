Швейцарія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

Наставник збірної Швейцарії Владімір Петковіч поділився враженнями від матчу проти Коста-Ріки.

"Поки не готовий говорити про Швецію, головне – ми пройшли в 1/8 фіналу, мінімальна мета досягнута і тепер ми можемо концентруватися на наступному супернику. Не було зрозуміло чи вистачить нам нічиї, щоб пройти далі, тому я був змушений поставити гравців, які були на жовтих картках, але тепер уже нічого не поробиш.

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Хочу привітати команду Коста-Ріки з прекрасним вступом. Це сильна команда, яка росла від матчу до матчу. Мої компліменти супернику. Сьогодні нам, можливо, не вистачило трохи мотивації. Ми досить сильні для того, щоб реагувати по ходу гри і перетягнути ковдру на себе.

Звикли до того, що суперника підтримують більше, ми будемо зберігати цю іскру і ентузіазм в матчі проти Швеції. Нам потрібно грати краще, ніж сьогодні, амбіцій нам не позичати. Не сумніваюся, що нам все вдасться в матчі зі Швецією. Ми працюємо поступово і повинні поставити на карту все, щоб перемогти шведів в 1/8 фіналу", – цитує Петковіча Чемпіонат.

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