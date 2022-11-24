Швейцарія мінімально здолала Камерун в матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд зустрічі Швейцарія – Камерун на "Футбол 24".

Команди провели фактично рівний перший тайм, в якому ближче до забитого гола була Швейцарія – Аканджі перед перервою мав виводити європейців вперед. Зробив це "камерунець" Емболо на старті другої половини, забивши, як виявилось, єдиний гол у зустрічі.

Камерун мінімально поступився Швейцарії, пропустивши від колишнього співвітчизника

Додамо, що у групі G також виступають Бразилія та Сербія, які зіграють теж сьогодні, початок о 21:00.