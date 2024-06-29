Швейцарія та Італія відкривають 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Швейцарія – Італія на Олімпіаштадіон в Берліні стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Швейцарія – Італія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Це перший матч 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Євро. Швейцарія посіла другу сходинку групи А, а Італія мала аналогічний результат у квартеті В.

Стартовий склад Швейцарії:

Італії: