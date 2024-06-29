"Потрібно визнати свою провину – взяти на себе відповідальність і перепросити. Ми так і не увійшли в гру, повинні визнати це неохоче і віддати належне Швейцарії, яка зіграла чудову гру. Але ми повинні були зіграти набагато краще.

Рекордна тікі-така чемпіонатів Європи у відеоогляді матчу Швейцарія – Італія – 2:0

Участь у таких змаганнях, як чемпіонат Європи, допоможе багатьом з нас, особливо молодим гравцям, краще справлятися з такими матчами і підтримувати вищий темп. У нас є багато сильних молодих гравців, які можуть рости і вдосконалюватися. Ми повинні рухатися вперед разом, і ми будемо рухатися вперед", – наводить слова Доннарумми офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Італія вилетіла вже на першій стадії плей-офф Євро-2024, без шансів програвши Швейцарії (0:2). Таким чином, чинний чемпіон вже вибув з боротьби за трофей.

Італія безхребетно програла Швейцарії і вилетіла з Євро-2024 – буде новий чемпіон