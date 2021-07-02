Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон, якого було визнано найкращим гравцем поєдинку зі швейцарцями, поділився емоціями від виходу в 1/2 фіналу Євро-2020.

"Футбол справедливий, ми – справжні переможці. Одного разу я відбив два пенальті у матчі проти Бетіса. Ще кілька разів мені вдавалося подібне в дитинстві.

Швейцарія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 1:3) – відео голів і огляд матчу

Однак сьогодні я б віддав приз найкращому гравцеві матчу Зоммеру", – сказав Сімон у коментарі El Chiringuito TV.

Нагадаємо, Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2020, здолавши у 1/4 фіналу Швейцарію.

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