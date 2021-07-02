Швейцарія – Іспанія: Сімон готовий віддати приз найкращого гравця матчу своєму візаві
2 липня 23:00 - Читать на русском
Воротар збірної Іспанії Унаї Сімон, якого було визнано найкращим гравцем поєдинку зі швейцарцями, поділився емоціями від виходу в 1/2 фіналу Євро-2020.
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 1 : 3 )
завершено
68’ Джердан Шакірі
77’ Ремо Фройлер
68’ Джердан Шакірі
77’ Ремо Фройлер
"Футбол справедливий, ми – справжні переможці. Одного разу я відбив два пенальті у матчі проти Бетіса. Ще кілька разів мені вдавалося подібне в дитинстві.
Швейцарія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 1:3) – відео голів і огляд матчу
Однак сьогодні я б віддав приз найкращому гравцеві матчу Зоммеру", – сказав Сімон у коментарі El Chiringuito TV.
Нагадаємо, Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2020, здолавши у 1/4 фіналу Швейцарію.
Іспанія завершила казку відчайдушної Швейцарії та пройшла у півфінал Євро-2020 – дежавю з українським присмаком
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter