Швейцарія – Англія: стартові склади на матч за третє місце Ліги націй

Швейцарія та Англія в очному матчі Ліги націй визначать, хто стане володарем бронзових медалей турніру. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24",

Матч за 3-е місце Ліги націй Швейцарія – Англія розпочнеться о 16:00 за київським часом. Телетрансляція відбудеться на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Санчо декласував Де Лігта – момент дня у Лізі націй

Стартові склади

Швейцарія: Зоммер – Шер, Аканджі, Ельведі – Мбабу, Джака, Фройлер, Родрігес – Шакірі, Фернандес, Сеферовіч

Запасні: Мвого, Омлін, Ланг, Беніто, Мубандже, Закарія, Штеффен, Соу, Окафор, Айєті, Цубер, Дрміч

Англія: Пікфорд – Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз – Лінгард, Дайєр, Делф – Стерлінг, Кейн, Аллі

Запасні: Батленд, Вокер, Стоунз, Хендерсон, Санчо, Чілвелл, Кін, Райс, Барклі, Рашфорд, Вілсон, Хітон

Here it is: the #ThreeLions team for today's clash with Switzerland! pic.twitter.com/GzZxJhx9Ne