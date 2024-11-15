Тренувальний табір збірної Швеції в Марбельї тривав недовго. У середу на цей район Іспанії обрушилися зливи – ті ж самі, що затопили регіон Валенсії півтора тижні тому. Через загрозу повені з міст регіону було евакуйовано кілька тисяч людей. Серед них була і національна команда Швеції.

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Гравцям "Тре крунур" довелося швидко збирати валізи та повертатися до Стокгольма. Як показав час, вони прийняли правильне рішення. Незабаром вулиці Марбельї виявилися затопленими водою, рівень якої продовжує зростати. Місцеві ЗМІ надають інформацію про перші затоплені будівлі.

Після чотирьох турів збірна Швеції йде на першому місці в першій групі Ліги С Ліги націй. Перемога над Словаччиною забезпечить їй вихід у вищий дивізіон. Найближчими днями команда Йона Даля Томассона зустрінеться зі Словаччиною та Азербайджаном.

Повінь зірвала плани не тільки шведської команди. Тенісний турнір на Кубок Біллі Джин Кінг також не розпочався, як планувалося. Старт змагань перенесли на п'ятницю.

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