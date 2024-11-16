Ліга націй

Група D2

Андорра – Молдова – 0:1

Гол: Постолакі, 90+2

Група С1

Швеція – Словаччина – 2:1

Голи: Дьокереш, 3, Ісак, 48 – Ганцко, 19

Вилучення: Шкріньяр, 90

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Андорра приймала на своєму полі Молдову у групі D2. Гості проводили четвертий, завершальний матч, тому було важливо перемогти, щоб посісти першу сходинку, яка дозволить підвищитися у класі. Перший тайм між командами видався доволі нудним. Кілька спроб в обох були пробити по воротах, але дійсно щось небезпечне створити не вдалося. По перерві Молдова діяла гостріше і все ж забила перед фінальним свистком. Гол у свій актив записав Постолакі.

Швеція та Словаччина зіграли доволі цікавий матч. Вже на третій хвилині Дьокереш вивів свою команду вперед. "Жовто-сині" довго не змогли втримувати перевагу і Ганцко на 19 зрівняв. Обидві команди доволі активно атакували і мали непогані моменти, але забити нікому не вдалося. По перерві Ісак знову засмутив Словаччину. Нападник Ньюкасла пробив, перебуваючи одразу поблизу трьох гравців суперника, які не стали йому на заваді. Вже в компенсований час гості втратили капітана, який сфолив на Дьокереші. Фінальний свисток зафіксував перемогу Швеції.

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