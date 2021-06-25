Збірна України зіграє зі Швецією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Який прогноз на матч Швеція – Україна і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Швеція – Україна на "Футбол 24", стартує 29 червня о 22:00 за Києвом. Команда Андрія Шевченка валідольно пробивалася в 1/8 фіналу, опинившись серед чотирьох збірних, що посіли треті місця у групах. Україна вперше в історії зіграє у плей-офф Євро.

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Британська контора William Hill віддає незначну перевагу Швеції. На перемогу скандинавів можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний тріумф збірної України оцінюється у 3.30. Мир за підсумками 90 хвилин – 3.00. На те, що обидві команди заб'ють без нічиєї в основний час, коефіцієнт становить 3.30. Не виключаємо варіант з овертаймом, тут шанси команди Шевченка теж трохи нижчі – 15.00 проти 12.00. Найбільш імовірним результатом поєдинку аналітики вважають мінімальну перемогу шведів з рахунком 1:0 (коефіцієнт 7.00).

Александр Ісак має найбільше шансів відзначитися результативним ударом, припускають фахівці Bwin. Особистий успіх форварда Реал Сосьєдада оцінюється балом 5.50. Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко – найнебезпечніші у складі України. На їхні м'ячі можна поставити з коефіцієнтом 6.60.

Нагадаємо, що Швеція виграла групу з Іспанією, Польщею та Словаччиною. Саме перемога "Тре крунур" над "Кадрою" допомогла підопчним Шевченка пробитися до плей-офф.

Україна та Швеція раніше зустрічалися 5 разів. Мінімальна перевага на боці нашої збірної: 2 перемоги, 2 нічиї та 1 поразка. Дебютний поєдинок між цими командами відбувся у 2008-му, коли Сергій Назаренко відзначився фірмовим пострілом з дальньої дистанції (1:0).

Через три роки українці виявилися сильнішими у фіналі міжнародного турніру на Кіпрі – 1:1 в основний час та 5:4 в серії пенальті. Харківський спаринг у 2011-му мінімально виграли шведи, а на домашньому Євро-2012 тріумфувала команда Блохіна (2:1).

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