Підсумок заключних матчів у групі Е дозволив "синьо-жовтим" пройти в 1/8 за додатковою квотою – у таблиці кращих третіх місць. У матчі Швеція –Польща українці вболівали за скандинавів, які навіть перевиконали завдання (3:2). Шведи виграли свою групу та стануть суперниками команди Шевченка у плей-офф 29 червня.

Для повного щастя нашій збірній потрібно було, аби матч Словаччина – Іспанія не завершився внічию. "Червона Фурія" із запасом подбала, аби цього не сталося. За тотального домінування іспанців, словаки забили двічі у власні ворота. Автогол голкіпера Мартіна Дубравки ще довго очолюватиме рейтинги футбольних ляпів – воротар по волейбольному закинув кулю у сітку власних воріт. Ще один невдаха словаків – Юрай Куцка. Іспанці Ляпорт, Сарабія і Торрес довершили справу – 5:0. Іспанці також ідуть далі, а от збірна Словаччини стала тією третьою командою, яка поступилась українцям у втішній таблиці за різницею забитих і пропущених м’ячів.

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Група смерті не поскупилась на емоції на фініші групового етапу. Із турніром ледве не попрощалась грізна Бундестім. Команда Угорщини, яка уже спромоглась на сенсацію в матчі проти французів, максимально довго лоскотала нерви публіці у Мюнхені. Угорці двічі вели в рахунку і до 84 хвилини залишали німців за бортом плей-оф. Леон Горецка утім зупинив зухвалу команду Марко Россі (2:2).

Разом із Бундестім груповий етап подолали і французи з португальцями. Команди також розійшлись бойовим миром – 2:2. Португальці забивали виключно з пенальті. Кріштіану Роналду двічі не схибив з "позначки" і тепер упевнено очолює бомбардирські перегони Євро – 5 м’ячів. За французів слово тримав Карім Бензема, який не забивав за збірну майже шість років. Форвард повернувся до справ, відзначившись дублем. Таким чином французи виграли групу, німці обійшли португальців завдяки перемозі в очній дуелі. Збірна Угорщини прощається з турніром із високо піднятою головою.

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