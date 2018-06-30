Швеція – Швейцарія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Швеція та Швейцарія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 у Санкт-Петербурзі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Швеція – Швейцарія відбудеться 3 липня на стадіоні Санкт-Петербург Арена. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Швейцарію. Коефіцієнт на перемогу "нейтралів" в основний час становить 2.62, а потенційний тріумф Швеції оцінюється балом 3.00. На нічию ставлять 2.90.

На вихід Швейцарії до 1/4 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.73. Тріумф Швеції оцінюється у 2.00.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу команди Петковіча. На звитягу Швейцарії у основний час коефіцієнт 2.65, нічия оцінюється у 2.95, перемога підопічних Андерссона – 3.00.

Вихід Швейцарії до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.75. На Швецію коефіцієнт 2.00.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Нагадаємо, Швеція вийшла до 1/8 фіналу завдяки першому місцю в групі F. Скандинави здобули 6 очок, випередивши Мексику, Південну Корею, та Німеччину, яка сенсаційно припинила боротьбу за Кубок світу.

Швейцарія посіла друге місце в групі E, поступившись першою сходинкою Бразилії. До слова, переможець цієї пари у чвертьфіналі поміряється силами з переможцем дуелі Колумбія – Англія.