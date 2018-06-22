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Швеція – Південна Корея: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

17 червня 16:36 420 Читать на русском
Швеція – Південна Корея: прогноз на матч чемпіонату світу-2018
Швеція – Південна Корея: прогноз на матч чемпіонату світу-2018 / BestHQwallpapers

Швеція та Південна Корея зустрінуться 18 червня у Нижньому Новгороді на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Швеція – Південна Корея відбудеться на стадіоні Нижній Новгород 18 червня о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Швеція – Південна Корея, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Британські букмекери з William Hill вважають фаворитом протистояння збірну Швеції. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,00. Можливий тріумф корейців оцінюється балом 3,90, нічия – 3,20.

Натомість їх колеги з Bwin ще менше вірять в успіх Південної Кореї. Коефіцієнт на перемогу азіатів – 4,20. Імовірна перемога шведів оцінюється балом 2,00, а коефіцієнт на нічию – 3,20.

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На користь Швеції говорить і статистика. Раніше команди грали між собою 4 рази і скандинави жодного разу Південній Кореї не програли. "Синьо-жовті" двічі перемогли азійську збірну та ще 2 матчі звели до нічиєї.

ЧС-2018 1 тур

Швеція - Південна Корея: Понеділок 18 червня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Південна Корея
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Швеція Швеція Південна Корея Південна Корея Швеція - Південна Корея
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