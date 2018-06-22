Швеція – Південна Корея: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Швеції та Південної Кореї зустрінуться у матчі першого туру чемпіонату світу-2018 у групі F. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Швеція – Південна Корея

18 червня, 15:00, Нижній Новгород, стадіон Нижній Новгород

Головний арбітр: Хоель Агілар (Сальвадор)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2018 продовжує відкривати світу російські міста та стадіони. Матч між збірними Швеції та Південної Кореї припав на Нижній Новгород, в якому арена за час будівництва двічі загоралася і в якому працівники аеропорту пишуть назву свого міста з орфографічними помилками. З іншого боку, місто досить мальовничо вписалося між ріками Волга та Ока і може порадувати гостей як красивими пейзажами, так і великою кількістю напіврозвалених дерев'яних будівель недалеко від центру. Втім, для вболівальників головне, щоб так же жахливо не виглядав футбол, адже збірні Швеції та Південної Кореї люблять і вміють закриватися.

Швеція – Південна Корея: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Швеція після домашньої перемоги над Італією у плей-офф за вихід на ЧС-2018 здобула лише одну перемогу із семи можливих. Якщо нічия на Сан-Сіро в тому ж таки плей-офф може вважатися за перемогу, то шість наступних матчів Швеції пройшли дуже невиразно: збірна зіграла внічию з Естонією, а Чилі та Румунії взагалі програла. Так, між цими матчами була перемога над Данією, однак ця команда також невпевнено проводила підготовку до чемпіонату світу-2018. У червні, перед самим стартом турніру, шведи провели дві "захоплюючі" гри проти збірних тої ж таки Данії та Перу, в обох випадках скатавши нудні 0:0 (та й у інших матчах не забивши більше одного голу). Словом, шведи знають все про яскравий футбол (сарказм), однак недооцінювати "вікінгів" не можна – собливо південним корейцям.

Збірна Швеції

Збірна Південної Кореї кваліфікувалася на ЧС-2018 ще на початку вересня 2017 року, однак така швидкість не є результатом ультимативної переваги над суперниками – просто так склалася відбіркова сітка у Азії. З того часу корейці провели аж 16 матчів, вигравши та програвши по 6 разів. Особливої уваги заслуговують матчі з березня по червень, в яких команда здобула лише одну перемогу (над Гондурасом) з шести можливих та програла чотири зустрічі. Всі суперники, крім Північної Ірландії, були хоч і міцними, але такими, з якими можна грати – Польща, Сенегал та Боснія – і лише полякам корейці забили більше одного м'яча.

Збірна Південної Кореї

Тим не менш, це були товариські матчі, а зараз стартував ЧС-2018. У групі F Німеччина сенсаційно поступилася Мексиці, тож в обох команд є шанс вирватися вперед у стратегічній боротьбі проти чемпіонів світу.

Прев’ю ЧС-2018, група F: Німеччина, Мексика, Швеція, Південна Корея – все, що треба знати

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди зіграли між собою чотири матчі, в яких корейці жодного разу не перемогли – 2 нічиї та 2 перемоги Швеції. Загальний рахунок – 17:3, однак, якщо не враховувати перемогу шведів у 1948 році з рахунком 12:0, він буде набагато скромніше.

2. Південна Корея вкрай невдало грає проти скандинавських країн. Команда провела 16 матчів проти збірних Швеції, Норвегії та Данії, здобувши перемогу лише в трьох матчах та вісім разів програвши. Загальний рахунок - 16:33

3. Збірна Швеції, якщо не враховувати розгром Люксембурга (8:0), востаннє забивала більше одного голу аж у вересні 2017 року – у ворота збірної Білорусі (4:0).

Кадрова ситуація

Заявка збірної Швеції на чемпіонат світу-2018

Головною втратою збірної Швеції, звісно ж, є Златан Ібрагімовіч, якого відчепили від заявки на ЧС-2018. Сам Златан був дуже незадоволеним, хоча перед стартом турніру він назвав Швецію фаворитом на перемогу – звісно ж, з іронією. У всьому іншому шведи втрат не мають, тож головний тренер команди Янне Андерсон на перший матч має повний набір футболістів - як і його візаві Син Тхе Йонг.

Заявка збірної Кореї на чемпіонат світу-2018

Орієнтовні склади на матч ЧС-2018 Швеція – Південна Корея

Швеція: Ульсен, Лустіг, Гранквіст, Ліндельоф, Аугустінссон, Классон, Ларссон, Екдаль, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Південна Корея: Кім Син Гю, Лі Ен, Кім Ен Гвон, Юн Ен Сон, О Бан Сок, Пак Чу Хо, Лі Син Ун, Кі, Сун Ен, Ку Ча Чохль, Хван Хі Чхан, Сон Хин Мін

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди не є забивними, більше концентруючись на обороні. Компенсувати відсутність такого гравця, як Златан, не можуть ні Форсберг, ні Гвідетті, ні Берг з Тойвоненом. Натомість, у шведів класна оборона, в якій виступає досвідчений Андреас Гранквіст та суперталановитий захисник Манчестер Юнайтед Віктор Ліндельоф.

Андреас Гранквіст – капітан збірної Щвеції

Корейці майже на всіх позиціях виглядають невиразно, однак у них є одна дуже суттєва перевага над шведами – топ-форвард Сон Хин Мін. Сезон 2017/2018 виявився для нього дуже вдалим: Сон був стовідсотковим гравцем основи у Маурісіо Почеттіно, зігравши 53 матчі в сезоні, забивши 18 голів та віддавши 11 асистів. У збірній Сон Хин Мін в свої 25 років вже є рекордсменом за кількістю забитих голів (21). Тим не менш, корейці також невпевнено провели підготовку до ЧС-2018 та небагато забивали.

10 найцікавіших матчів групового етапу ЧС-2018

Сукупність цих факторів змушує дивитися на збірні Швеції та Південної Кореї як на рівних суперників, які криють козирі один одного. Саме тому найбільш вірогідним результатом бачиться бойова нічия 1:1, хоча навряд чи вона влаштує команди.