"Початок був божевільним. Вони створювали моменти, могли забити, нам трохи щастило. За рахунку 2:0 все повинно було завершитися, але вони вирівняли становище, вони занадто легко отримали свої шанси. Але потім нам випала третя можливість, і тепер ми просто щасливі.

Швеція – Польща – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми хотіли пройти далі. Ми приїхали сюди з метою вийти з групи. Ми це зробили. Поки невідомо, з ким ми будемо грати тепер, але хочемо пройти ще далі. Хочемо перемагати в кожному матчі", – цитує Форсберга сайт УЄФА.

Дубль Еміля у ворота поляків подарував команді Шевченка вихід з групи, і саме шведи є найімовірнішими суперниками українців в 1/8 фіналу Євро-2020.

Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею і подарувала збірній України путівку в 1/8 фіналу Євро-2020