"Швеція намагатиметься пройти далі", – рятівник збірної України тримає у напрузі команду Шевченка
Шведський півзахисник РБ Лейпциг Еміль Форсберг поділився враженнями від шаленого матчу проти Польщі (3:2).
"Початок був божевільним. Вони створювали моменти, могли забити, нам трохи щастило. За рахунку 2:0 все повинно було завершитися, але вони вирівняли становище, вони занадто легко отримали свої шанси. Але потім нам випала третя можливість, і тепер ми просто щасливі.
Швеція – Польща – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Ми хотіли пройти далі. Ми приїхали сюди з метою вийти з групи. Ми це зробили. Поки невідомо, з ким ми будемо грати тепер, але хочемо пройти ще далі. Хочемо перемагати в кожному матчі", – цитує Форсберга сайт УЄФА.
Дубль Еміля у ворота поляків подарував команді Шевченка вихід з групи, і саме шведи є найімовірнішими суперниками українців в 1/8 фіналу Євро-2020.
Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею і подарувала збірній України путівку в 1/8 фіналу Євро-2020