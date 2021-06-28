"Як обіграти Швецію? Стрибнути вище голови. І не треба говорити, що ми повинні зіграти у свою гру. Це в яку? Я не пам'ятаю, коли ми добре грали. Якщо ми добре грали, то був слабкий суперник.

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Зі Швецією повинні грати першим номером. Тому що шведи грають на контратаках, а ми будемо контролювати м'яч, швидше за все. Питання в тому, чи будемо ми починати атаки в свої ворота? Тому що дуже багато помилок, причому від того ж Зінченка. Скільки він привіз уже? Ось це треба ліквідувати", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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