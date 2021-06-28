Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко серйозно налаштований на двобій зі шведами.

"Чи було відчуття, що команда підвела уболівальників? Звісно. Безумовно. Всередині було повне спустошення. Команда намагалася віддати всі сили. Можливо, багатьом з боку так не здавалося, але насправді хлопці вичавили з себе максимум.

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Звичайно, це була далеко найвдаліша гра від нас, але добре, що в підсумку все склалося так, що у нас тепер є шанс реабілітуватися.

У всьому потрібно шукати позитив. І вперше в історії вийти в плей-офф такого великого турніру – це великий позитив для всієї країни. Але з іншого боку, за свою гру – особливо останню – нам всім дуже соромно.

Повторюся, дуже радий, що у нас дійсно з'явився шанс реабілітуватися перед уболівальниками і всією країною. Бо я впевнений: наша команда може досягти більшого і показати себе набагато краще", – цитує Зінченка сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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