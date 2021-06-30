31-річний вінгер відзначився асистом на Олександра Зінченка у зустрічі 1/8 фіналу Євро-2020. Для нього це 5 результативна дія (2 голи і 3 паси) на усіх чемпіонатах Європи.

Швеція – Україна – відео голів

Як інформує Opta, Ярмоленко зрівнявся з Андрієм Шевченком (4 м'ячі та 1 гольова передача) за кількістю результативних дій. Тепер вони обоє є рекордсменами за залученістю в голи на великих турнірах – чемпіонатах Європи та світу.

Зауважимо, зустріч проти Швеції стала для Ярмоленка 98-ю у синьо-жовтій футболці, Шевченко відіграв 111 матчів.

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