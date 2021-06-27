– Збірна Швеції виграла свою групу та не зазнала у 2021 році жодної поразки. Чи можна вважати фаворитами матчу 1/8-ї саме шведів?

– Це вже плей-офф, я б не назвав Швецію безумовним фаворитом. Вважаю, що шанси 50 на 50. Хто більше бажатиме виграти, той і переможе в цьому поєдинку.

– Який настрій у команді, адже наближається, можливо, найважливіший поєдинок у кар’єрі для багатьох футболістів?

– Після невдалого матчу з Австрією всі зробили висновки та, думаю, на гру зі Швецією кожен вийде максимально зарядженим, адже це дійсно може бути найважливішим поєдинком у житті. Ми хочемо довести, що в нас просто був невдалий матч, але ми залишаємося єдиною командою та можемо вийти переможцями в наступній грі.

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– Чи є якісь особливі вправи в методиці тренера воротарів збірної Педро Харо?

– Не можу виділити якісь конкретні, тому що я не так давно перебуваю у збірній. Для мене це все є новим і дуже цікавим та в певному сенсі по-новому розкриває мої можливості.

– Кого ви можете виділити серед голкіперів на Євро-2020?

– Георгій Бущан дуже добре відіграв у наших матчах, усі поєдинки групової стадії провів чудово. Утім, не можу сказати, що для мене це було несподіванкою, – цитує Трубіна офіційний сайт УАФ.

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