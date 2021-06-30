"Як і вся країна, я з особливим хвилюванням стежив учора за перипетіями подій у складній грі 1/8 фіналу Євро-2020, в якій наша команда вирвала воістину історичну перемогу. У такий вечір мені, як і будь-якому вболівальнику збірної України, хотілося світитися від щастя та радіти успіху в тому числі й великої групи вихованців київського Динамо.

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Однак злощасний епізод із травмою Бєсєдіна затьмарив ці переживання, він до цього часу не виходить у мене з голови! Лише те, з якою мужністю Артем зустрів черговий удар футбольної долі, як він тримав себе, залишаючи газон, частково пом'якшило ті перші, моторошні враження.

Так, ціною свого здоров'я наш нападник здобув вирішальну перевагу над суперником. І я вдячний всім футболістам та тренерам збірної, які відзначили воістину героїчний внесок Артема в цю перемогу. Що ж стосується наслідків... На жаль, дива не сталося. Пошкодження виявилося важким і таким, що вимагає тривалого терміну відновлення.

Але, повторюся, я знаю Бєсєдіна не тільки як справжнього спортсмена, який не шкодує себе, але і як надзвичайно сильного чоловіка. Знаю, як чекав він, з якою віддачею готувався до сезону, до фінального турніру Євро-2020. Упевнений, що і цього разу, знову опинившись без улюбленої справи, поза футбольним полем, Артем зробить усе, щоб якомога швидше повернутися.

У свою чергу і футбольний клуб Динамо зробить усе необхідне для цього. Бєсєдін – один із лідерів нашої команди, такі хлопці – це золотий фонд Динамо та українського футболу.

Артеме, ти – не один! Ми всі – тренери та партнери, персонал клубу та вболівальники – будемо чекати твого повернення. Чекати стільки, скільки буде потрібно. Не сумнівайся, попереду в тебе нові турніри та перемоги!" – цитує Суркіса сайт Динамо.

Нагадаємо, за прогнозами лікарів Бєсєдіну на відновлення знадобиться близько півроку.

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