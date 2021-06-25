Консульство України в Единбурзі оприлюднило інформацію, яка допоможе всім, хто має намір відвідати поєдинок "синьо-жовтих".

Як відомо, збірна України свій матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції проведе у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".

Збірна України визначилась з місцем підготовки до матчу 1/8 фіналу Євро зі Швецією

Вболівальники, які планують відвідати поєдинок нашої команди, мають дотримуватись наступних вимог:

– наявність в осіб, які прибувають до Великої Британії, негативного результату тесту на COVID-19, зробленого не більше як за 72 години до перетину кордону;

– самоізоляція до 10-ти днів для осіб, які перетинають кордон, а також заповнення онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції й номерів бронювання тестів на COVID-19 (платних) перед приїздом до Великої Британії;

– проходження на платній основі тестів на COVID-19 на другий та восьмий день самоізоляції після прибуття до Великої Британії (проходження тестів необхідно забронювати до прибуття до країни).

Особи, які прибувають до Великої Британії, мають змогу після п'яти днів самоізоляції пройти тест на COVID-19 та у разі негативного результату звільняються від вимоги подальшого самоізолювання. Зазначений тест здійснюється на платній основі, і забронювати час для тесту необхідно заздалегідь. Цей тест, однак, не звільняє від необхідності робити тести на другий та восьмий день перебування у Великій Британії.

Контакти Консульства України в Единбурзі – за посиланням.

Нагадаємо, матч проти збірної Швеції українці проведуть у вівторок, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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