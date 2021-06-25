Холодний розрахунок, чи просте везіння? Байдуже! Збірна України у плей-офф Євро-2020! Так, не все залежало від наших гравців, проте в 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться із командою, яка й подарувала нам путівку в плей-офф чемпіонату Європи. Тобто, зі ще однією "жовто-синьою" збірною – Швецією.

Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України після виходу в плей-офф

Саме завдяки перемозі останньої над Польщею наша національна команда отримала історичний квиток в плей-офф Євро. Збірна України вперше в історії зіграє на цій стадії. Та не можна не згадати і про збірну Іспанії, яка перемогла Словаччину і також доклалася до успіху нашої команди.

Так, хтось може сказати, що це просто подарунок для збірної України. Але порівняємо тепер цифри з нашим найближчим суперником. Підопічні Андрія Миколайовича в поєдинках на Євро в середньому тримали м'яч менше за суперників – всього 46,7% ігрового часу. Проте наш суперник за цим показником ще більше поступається. Всього третину гри шведи проводять з м'ячем – 30%.

Також ми переважаємо і за середнім показником ударів за гру. На цьогорічному Євро Україна в середньому пробиває майже 8 разів за гру. Шведи завдають на один удар менше – 6.7 проти 7.7 в України. Однак, це не впливає на ефективність. Якщо розділити кількість голів на зіграні матчі, то вийде ідентичний показник. У обох команд 1.3 гола за поєдинок.

Та попри статистичну перевагу нашої збірної, фахівці повертають до реальності занадто мрійливих фанатів. Збірну Україну не вважають фаворитом у грі. Однак і не віддають великої переваги шведам.

Швеція – Україна: прогноз на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Швеція стала першою у групі з Іспанією. Скандинави втримали свої ворота на замку і зіграли 0:0 проти "Фурії Рохи". У нас теж є позитивний досвід гри з піренейцями, та все ж зараз ми будемо грати із переможцем квартету з позиції лише третьої команди.

Українцям втрачати вже нічого. Як сказав Роман Яремчук, "синьо-жовті" отримали великий шанс реабілітуватися перед уболівальниками. Тому можна чекати на сюрприз від збірної України 29 червня. У Глазго наша національна команда спробує переграти тих, хто і дозволив нам не пакувати валізи додому, а таки взяти участь і продовжити футбольне свято континенту.