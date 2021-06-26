Швеція – Україна: скандинави розпочали підготовку до матчу Євро-2020 без двох лідерів
Збірна Швеції має кадрові проблеми у підготовці до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти України.
"Тре Крунур" розпочали тренування перед матчем проти України без Робіна Ольсена та Еміля Форсберга – основного голкіпера та найкращого бомбардира команди на Євро-2020, повідомляє expressen.se.
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Зазначається, що лідери команди тренуються індивідуально через незначні пошкодження. Втім, це не має завадити обом гравцям зіграти проти України у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.
Додамо, що Форсберг забив 3 з 4 загальних голів Швеції на Євро-2020, а Ольсен відіграв у всіх поєдинках на груповому етапі. Матч проти України запланований на 29 червня, початок гри о 22:00.
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