"Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Марлос і Віктор Циганков – всі вони зіграли проти Австрії, а більшість із них є одними з найважливіших футболістів.

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Три з чотирьох їхніх найгостріших футболістів є лівоногими. Це нетипово, і про це дуже важливо пам'ятати збірній Швеції. Загалом у складі України одразу 12 шульг.

У того ж Ярмоленка дуже сильна ліва нога, у Маліновського – так само, вони чудові гравці. Іноді просто неможливо передбачити, куди піде удар чи пас. Це найважче для розуміння. У цьому плані вони дещо нагадують мені Усмана Дембеле", – цитує Лассе Якобссона Aftonbladet.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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