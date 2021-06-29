Наставник збірної України Андрій Шевченко матиме на стадіоні в Шотландії двох особливих уболівальників.

Сини головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістіан та Джордан підтримають батька на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Журналіст Роман Бебех зустрів хлопців у Глазго і опублікував на своїй сторінці спільне фото з синами Шевченка, які були одягнені у футболки "синьо-жовтих".

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Швеції відбудеться вже сьогодні, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.

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