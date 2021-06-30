Фанати збірної України ще довго не залишали поле після фінального свистка на стадіоні у Глазго.

Футболісти збірної України та фани національної команди не хотіли прощатись після гри і довго дякували один одному.

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Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко запросив з трибун своїх дітей, які одразу кинулись обіймати тріумфаторів та святкувати перемогу разом з командою.

Нагадаємо, вже у суботу, 3 липня, українці захищатимуть честь країни у двобої проти Англії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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