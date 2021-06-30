Швеція – Україна: Шевченко запросив своїх синів для святкування історичної перемоги на Євро-2020
30 червня 16:52 - Читать на русском
Фанати збірної України ще довго не залишали поле після фінального свистка на стадіоні у Глазго.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
Футболісти збірної України та фани національної команди не хотіли прощатись після гри і довго дякували один одному.
Шевченко підсумував перемогу над Швецією: нова роль Зінченка, жахлива травма Бєсєдіна і думки перед чвертьфіналом Євро
Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко запросив з трибун своїх дітей, які одразу кинулись обіймати тріумфаторів та святкувати перемогу разом з командою.
Нагадаємо, вже у суботу, 3 липня, українці захищатимуть честь країни у двобої проти Англії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
"Я не буду плакати. Я мужик!": Шевченко провокував сміх і гнів, але виявився героєм, Довбику – "Золотий м'яч"
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter