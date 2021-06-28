Швеція – Україна: Шевченко пригадав свій прощальний дубль на Євро-2012
28 червня 18:52 - Читать на русском
Наставник збірної України Андрій Шевченко не забув про останню перемогу над шведами у Києві (2:1).
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
"Це був мій останній матч перед глядачами у Києві. Звичайно, емоції були просто супер. Я давно чекав такого матчу, довго до нього йшов і готувався. Мені хотілося завершити свою кар'єру на високій ноті.
"Україна провела хороший груповий етап", – Шевченко заступився за своїх гравців
Думаю, мені це вдалося. Ще більш приємно було те, що ми досягли перемоги", – цитує Шевченка сайт УЄФА.
Нагадаємо, на Євро-2012 українці перемогли Швецію, але поступились французам та англійцям і не змогли подолати груповий етап.
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