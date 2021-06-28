Наставник збірної України Андрій Шевченко не забув про останню перемогу над шведами у Києві (2:1).

"Це був мій останній матч перед глядачами у Києві. Звичайно, емоції були просто супер. Я давно чекав такого матчу, довго до нього йшов і готувався. Мені хотілося завершити свою кар'єру на високій ноті.

"Україна провела хороший груповий етап", – Шевченко заступився за своїх гравців

Думаю, мені це вдалося. Ще більш приємно було те, що ми досягли перемоги", – цитує Шевченка сайт УЄФА.

Нагадаємо, на Євро-2012 українці перемогли Швецію, але поступились французам та англійцям і не змогли подолати груповий етап.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир