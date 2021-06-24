Хавбек збірної України Микола Шапаренко розповів про емоції після надважкого виходу в плей-офф Євро.

– Як вам гра Швеції з Польщею? Які враження від майбутнього суперника?

– Думали, що поляки заб'ють третій м'яч. Вони дуже добре грали, але фортуна посміхнулася і шведам, і нам. Будемо грати в 1/8 фіналу.

– Чи пам'ятайте матч зі Швецією на Євро-2012?

– Пам'ятаю цю гру. Це було літо, дивився вдома разом з татом. Запам'ятався цей маленький хлопчик на трибунах і, звичайно, дубль Андрія Шевченка.

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– Для вас незвично, що вчора ви молилися на шведів, а зараз будете з ними грати?

– Як то кажуть – це бізнес, нічого особистого. Будемо грати зі шведами на перемогу.

– Що думаєте про гру збірної Швеції? Які у неї сильні і слабкі сторони?

– Це бойова команда, яка демонструє характер, бореться на кожному клаптику. Там індивідуально дуже сильні гравці. А далі нам підкаже тренерський штаб, як з ними грати.

– За підсумками групового етапу Україна – одна з трьох збірних на Євро, яка найчастіше втрачає м'яч на власній половині поля. Як це виправити?

– Нам потрібно перебудуватися, щоб швидше ухвалювати рішення. З Австрією найбільше втрачали м'яч. Суперник сильно пресингував. Ми знали про це, але чомусь не були готові. Будемо працювати на тренуваннях, щоб усунути цей недолік.

– Що скажете про перебування в Румунії? Хотіли б зіграти і 1/8 фіналу в Бухаресті?

– Тут прекрасний стадіон з хорошою підтримкою з боку уболівальників. Але є вимоги УЄФА, наступний матч повинні грати в іншому місті.

– Після гри з Австрією Шевченко говорив про втому команди. Як почуваєтеся зараз?

– Андрій Миколайович правильно сказав. Всі бачили, що в другому таймі з Австрією ми мало вибігали в атаку. Зараз почуваємося добре і будемо готується. Повинні набрати кондиції.

– Хто вас першим привітав з виходом в плей-офф Євро?

– Тато відразу зателефонував і привітав. Також телефонували друзі з Динамо. Це історичний успіх, але ми хочемо пройти ще далі.

– Про що думали, коли Лєвандовскі зрівняв рахунок в матчі зі Швецією?

– Сильно переживали, не хотілося, щоб вони зрівняли рахунок. Але Польща дуже добре грала і заслужила забити ці голи.

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– Через вихід в плей-офф Євро ти повернешся в клуб пізніше. Чи засмутить це Мірчу Луческу?

– Думаю, що він радий тому, що ми пройдемо якнайдалі. Луческу на зв'язку з нами після кожної гри. Розбирає матчі, наші помилки і підказує.

– За рахунок чого збираєтеся обіграти організовану збірну Швеції?

– Треба брати гру на себе, ризикувати, не боятися. Якщо помилятися, то впевнено. Це не вони нас змусили, а ми захотіли.

– Спілкувався з Кендзьорою після матчу?

– Переписувалися з ним. Він побажав нам удачі, а особисте виносити не хочеться.

– Де складніше грати – на Євро або в Лізі чемпіонів?

– На Євро швидкості більші. Тут грають найкращі збірні, найкращі гравці. Рівень майстерності дуже великий.

– Що думаєте про лідерів шведів – Ісака і Форсберга?

– Бачив гру з іспанцями. Ісак здорово чіплявся за м'ячі, показував хороший дриблінг, високий. Вважаю, що це лідер атаки Швеції.

– Як ставитеся до відсутності Ібрагімовіча?

– Звичайно, Златан – легенда. Хотілося б зіграти проти такого гравця та особистості. Побачити наживо, як він рухається і працює на полі. З іншого боку – добре, що він не допоможе шведам. Гадаю, це буде на нашу користь, – заявив Шапаренко на прес-конференції.

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