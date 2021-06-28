— В одному з останніх інтерв’ю ви говорили, що команда вже досягла результату, і якщо вдасться пройти далі, це буде бонусом. Чи не вважаєте ви, що вихід із групи з третього місця — це недостатньо для збірної України?

— Я вважаю, ті слова, що я сказав, — це реальність. Команда дуже добре зіграла у двох перших матчах на Євро, у третьому не вдалося те, що ми планували. Але ми вийшли з групи, як і розраховували. У нас є попереду поєдинок, щоб реабілітуватися.

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— Що ви пам’ятаєте про матч зі Швецією на Євро-2012?

— У мене чудові спогади. Була чудова гра. Виступати на рідному стадіоні за підтримки своїх глядачів у матчі-відкритті такого турніру — це надзвичайні враження. А ще й вдалося забити два м'ячі. Але це лише спогади, завтра буде зовсім інша гра.

— Як ви вважаєте, Швеція зараз сильніша за Україну?

— Я не думаю, що буде правильно говорити, яка команда краща або гірша. Завтрашній поєдинок покаже, хто краще підготувався та краще зіграв. Ми абсолютно різні за стилем, у нас різна філософія гри.

— Завтра в Глазго на стадіоні буде багато представників української діаспори. Що ви можете їм переказати?

— Дуже приємно, що будуть уболівальники, незважаючи на всі обмеження. При цьому багато фанатів не зможе приїхати на матч. У нас велика діаспора у Великій Британії. Сподіваємося, що люди приїдуть і підтримають нас. Команда зробить усе для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися й давати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося та хочемо провести хороший поєдинок.

— Що ви думаєте про головного тренера суперника Янне Андерссона?

— Я дуже поважаю тренерів, які мають свою філософію, що допомагає їм досягати результату. У шведської команди є яскраво виражений стиль, вона добре підготовлена, фізично сильна, використовує свої найкращі якості. Вона заслуговує на велику повагу.

— Ваші суперники під час підготовки до матчу сходили до парку атракціонів. Чи не думали ви теж якось розрядити атмосферу?

— У збірній України чудова атмосфера. У нас не було такої можливості. Ми дізнавалися, чи можемо зробити щось подібне. Однак через ситуацію з COVID-19 нам не дали дозволу виїжджати з готелю.

— На яку гру ви очікуєте від збірної Швеції?

— Я не думаю, що команда дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непогані нападники, які чудово рухаються. Швеція може пресингувати, може й відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію.

— Чи правда, що Зубков більше не зможе зіграти на Євро?

— Немає сенсу говорити про це. Він із нами, проходить реабілітацію. Поки що він до гри не готовий.

— За рахунок чого ви плануєте обіграти суперника?

— Ми повинні бути обережними насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати, – цитує Шевченка сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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