"Перед очима момент, коли виходимо з підтрибунного приміщення. Наші вболівальники співають. Я звик грати в Лізі чемпіонів при повних трибунах, але Євро – це щось неймовірне, мурахи пробігли по тілу. Щодо самої гри, то добре, що швидко відігралися після голу Ібрагімовіча. Нинішній головний тренер збірної виконав два такі голи... Майстер з великої літери!

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Чи схожі тогочасна та теперішня збірні Швеції за стилем? Так! Не готовий сказати, що вони грають однаково, але стрижень один. Командний дух і тут помітний. Цілісна команда. І у них завжди кваліфіковані футболісти, вони роблять ставку на досвід. У цій команді в атаці грають футболісти, які можуть обіграти і вирішити епізод. Я знав, що шведи – хороша збірна. Але за те, як вони грали в групі, заслуговують найвищих похвал", – цитує Тараса Михалика Fanday.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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