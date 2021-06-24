"Як то кажуть, надія вмирає останньою, і, звичайно, я теж вірив, що Фортуна нам посміхнеться. І, коли немов на замовлення все вийшло, то подумав: такий вдалий збіг обставин може бути тільки раз в житті.

Євро-2020: турнірна сітка і розклад матчів – визначилися потенційні суперники збірної України

Дуже радий, що наші футболісти продовжують виступати на Євро, однак їм не треба забувати про повернення боргів. Адже після невдалого другого тайму з македонцями і провального матчу з австрійцями підопічні Андрія Шевченка в боргу перед багатомільйонною армією вболівальників. І вже незабаром з'явиться шанс реабілітуватися, тим більше, що черговий суперник – збірна Швеції, приблизно одного з нами рівня. Додає надії і те, що повинен встигнути відновитися Олександр Зубков, і тоді у тренерського штабу зникне головний біль через те, кому довірити лівий фланг півзахисту.

Нарешті, повинні сказати своє вагоме слово і лідери збірної – Руслан Mаліновський та Олександр Зінченко. Як бачите, з'явилися оптимістичні нотки, крім того, ще є час, щоб у всеозброєнні підійти до бою зі скандинавами", – заявив Маркевич у коментарі Meta-ratings.

Винен не тільки Шевченко: тіньовий антигерой збірної України, про якого всі забули, і мораль від Блохіна