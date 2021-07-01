Швеція – Україна: Маркевич виділив трьох гравців з команди Шевченка
Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич амбітно оцінює шанси наших хлопців на гру проти Англії.
"Хто найбільше сподобався у складі України? Ярмоленко і Зінченко. Степаненко. Вся команда добре зіграла.
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Чи може Україна вийти у фінал? Може, звичайно. Кожен з чвертьфіналістів може вийти в фінал.
Шкода шведів? У футболі шкодувати не можна. Це спорт. Вони йшли до того, щоб обіграти Польщу і вийти з першого місця. Вони також хотіли і нас обіграти", – цитує Маркевича tribuna.
Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.
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