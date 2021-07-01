"Хто найбільше сподобався у складі України? Ярмоленко і Зінченко. Степаненко. Вся команда добре зіграла.

Швеція – Україна: InStat визначив найкращих гравців команди Шевченка у матчі плей-офф Євро-2020

Чи може Україна вийти у фінал? Може, звичайно. Кожен з чвертьфіналістів може вийти в фінал.

Шкода шведів? У футболі шкодувати не можна. Це спорт. Вони йшли до того, щоб обіграти Польщу і вийти з першого місця. Вони також хотіли і нас обіграти", – цитує Маркевича tribuna.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

"Україна буде у півфіналі": Шевченко постав перед екзаменаційним завданням, а гравцям після Швеції треба лиш одне