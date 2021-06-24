Швеція – Україна: Левченко не вважає команду Шевченка фаворитом, але "синьо-жовті" мають перевагу
Експерт ТК Футбол Євген Левченко оцінив сили збірних України та Швеції перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020.
"Немає більше ніякого тиску. У футболістів є час підготуватися. Ми вже перегравали шведів у 2012 році. Я відчуваю, що ми цих шведів пройдемо. Для шведів і для нас – це найкращий варіант. Інші варіанти для нас – безнадійні. Дивлячись на останню гру нашої збірної – шведи фаворити.
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У нас перевага. Шведи в останньому матчі 90 хвилин мучилися і старалися. А у нас – вісім днів відпочинку. Наші футболісти зберуться і зіграють в нормальний футбол. Не буде більше знижок на фізичну форму", – сказав Левченко в ефірі ТК Футбол.
Нагадаємо, Україна зіграє зі Швецією в рамках плей-офф Євро-2020 29 червня, початок о 22:00.
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