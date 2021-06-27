"Стан хороший, сьогодні повністю готовий. Пропустив вчорашнє тренування, щоб перестрахуватись. Як почуваюся після трьох матчів у спеку? Організм звикає. Не думаю, що це складно.

Швеція – Україна: Форсберг виділив двох гравців з команди Шевченка

Ми відпрацьовували передачі на тренуванні. Було хороше заняття, більшого не можу сказати. Думаю, проблем з відновленням у нас немає", – цитує Форсберга Expressen.

Швеція та Україна зустрінуться в рамках 1/8 фіналу Євро-2020, поєдинок відбудеться у Глазго 29 червня, початок о 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир