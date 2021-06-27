Швеція – Україна: Форсберг пояснив свою відсутність на тренуванні – команді Шевченка не варто розслаблятись
27 червня 23:00 - Читать на русском
Лідер збірної Швеції Еміль Форсберг готовий до двобою з Україною.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
43’ Еміль Форсберг
Артем Довбик 120+1’
43’ Еміль Форсберг
120+1’ Артем Довбик
"Стан хороший, сьогодні повністю готовий. Пропустив вчорашнє тренування, щоб перестрахуватись. Як почуваюся після трьох матчів у спеку? Організм звикає. Не думаю, що це складно.
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Ми відпрацьовували передачі на тренуванні. Було хороше заняття, більшого не можу сказати. Думаю, проблем з відновленням у нас немає", – цитує Форсберга Expressen.
Швеція та Україна зустрінуться в рамках 1/8 фіналу Євро-2020, поєдинок відбудеться у Глазго 29 червня, початок о 22:00.
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