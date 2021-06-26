"Шведів за своїм рівнем можна порівняти зі збірною України, тому шанси я розцінюю, як 50 на 50. У скандинавів немає зірок, команда рівна за складом, знає, як грати, досвідчена.

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Те, що ми не потрапили на Італію чи Іспанію, не повинно розслабляти. Гра буде непростою у будь-якому випадку. Це дуже складний супротивник.

У цій зустрічі на перший план повинні вийти фізична готовність і вміння боротися, адже ці компоненти – сильна сторона шведів. Суперник буде нав'язувати силову боротьбу. Тому потрібно буде терпіти, не втрачати самовладання.

Чи можемо ми змусити шведів грати в той футбол, який вигідний збірній України? Можемо. У будь-якому випадку, я вважаю, що збірна України буде більше володіти м'ячем. Швеція не та збірна, яка любить діяти першим номером. Найчастіше вони свідомо грають другим номером. Як, наприклад, це було в матчі з Польщею. Це може скласти труднощі для нашої команди – зламувати насичені оборонні редути опонента. До того ж шведи чудово контратакують, і тут потрібно зберігати максимальну концентрацію до останніх секунд зустрічі", – сказав Євтушенко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня, о 22:00.

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