"Напевно, для більшості вболівальників збірна Швеції є фаворитом гри проти України. Однак ми поважаємо суперника. Віримо, що можемо їх перемогти, якщо зіграємо у свій найкращий футбол. Потрібно покращити якість гри у порівнянні з минулими матчами.

"Україна провела хороший груповий етап", – Шевченко заступився за своїх гравців

Андрій Шевченко? Звичайно, я пам'ятаю його гру. Фантастичні виступи за Мілан, гра в Челсі. Завжди був голодний до голів і опинявся там, де потрібно, щоб забити", – цитує Берга сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир