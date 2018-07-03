Швеція – Швейцарія: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона

Керманич збірної Швеції Янне Андерссон прокоментував мінімальну перемогу своїх підопічних над Швейцарією (1:0) у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"У нас новий склад, а Форсберг – один із креативних гравців. Навіть якщо комусь не вдається кожен пас, він продовжує робити внесок у загальний результат.

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Я – головний тренер, за все відповідаю. У нас чудова команда: техніки, лікарі. Ми всі єдина команда. Ми команда і на полі, і за його межами. Зараз нам потрібно швидко переварити перемогу та готуватися до наступної гри. Це нереальні відчуття, коли вболівальники скандують твоє прізвище. Хочеться обійняти наших фанатів. Ми – команда, а не окреме обличчя. Ми працюємо одне на одного.

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Краще запитати в інших, чи вони нас недооцінили. Ми знаємо, що є хорошою командою. Ми працювали над тим, щоб бути там, де є зараз. Я не дуже зациклений на власних відчуттях. Зараз я думаю про наступні цілі. Якщо поговорите зі мною трохи пізніше, то я розповім про свої емоції. Я зрозумів, що ми перемогли сьогодні. Я зрозумів, що ми здолали Мексику раніше. Головне – наступний крок. Якщо це кінцевий результат, він нас не влаштовує. Не можна занижувати амбіції, не можна бути задоволеними", – цитує Андерссона Sports.ru.

Нагадаємо, що шведи здолали швейцарців завдяки курйозному голу Еміля Форсберга. У чвертьфіналі ЧС-2018 скандинави зіграють із переможцем пари Колумбія – Англія.