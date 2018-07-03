toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ Новини ЧС 2018

Швеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше з 1958 року перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль

19:35 98 Читать на русском
Швеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше з 1958 року перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль
Швеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше перемогли в матчі плей-офф з 1958 рокуШвеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше з 1958 року перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль

Збірна Швеції на шляху свого досягнення 60-річної давності.

Збірна Швеції завдяки мінімальній перемозі над Швейцарією здобула путівку в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Швеція – Швейцарія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Це вперше шведи перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль з 1958 року, інформує портал Opta. Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Швеція розгромила Мексику з рахунком 3:0.

Цікаво, що тоді Швеція зуміла дійти аж до фіналу турніру.

Швеція мінімально здолала Швейцарію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Швеція - Швейцарія: Вівторок 03 липня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Швейцарія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швеція - Швейцарія Швеція Швеція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
48
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук