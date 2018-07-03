Швеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше з 1958 року перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль

Іспанія — 20:20 3904
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"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українця
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ЧС-2018 Швеція – Швейцарія: організована гра та чітко виконаний план вивели скандинавів у чвертьфіналЧС 2018 — 20:15 1864
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Чорноморець офіційно включений у список учасників УПЛ на сезон 2018/19Україна — 19:22 2704
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Льов залишиться у збірній Німеччини попри провал на ЧС-2018ЧС 2018 — 14:48 1980
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Навалка покине збірну Польщі після провалу на ЧС-2018ЧС 2018 — 14:12 415
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