Швеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше з 1958 року перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль

Швеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше перемогли в матчі плей-офф з 1958 рокуШвеція – Швейцарія: "жовто-сині" вперше з 1958 року перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль

Збірна Швеції на шляху свого досягнення 60-річної давності.

Збірна Швеції завдяки мінімальній перемозі над Швейцарією здобула путівку в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Швеція – Швейцарія – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Це вперше шведи перемогли у двох матчах Мундіалю поспіль з 1958 року, інформує портал Opta. Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Швеція розгромила Мексику з рахунком 3:0.

Цікаво, що тоді Швеція зуміла дійти аж до фіналу турніру.

Швеція мінімально здолала Швейцарію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018