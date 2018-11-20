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Швеція – Росія: у програмці до матчу переплутали фото Черчесова

21:35 306 Читать на русском
Швеція – Росія: у програмці до матчу переплутали фото Черчесова
Станіслав Черчесов / фото із соцмереж

У програмці, надрукованій до завершального матчу Ліги націй між Швецією і Росією, замість фото головного тренера російської національної команди Станіслава Черчесова зображена інша людина.

У передматчевій програмці під складом збірної Росії організатори помістили фото колишнього головного тренера збірної Словаччини Яна Козака, назвавши його Черчесовим і розмістивши список клубів, за які російський фахівець грав і які тренував.

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Варто зауважити, що Шведський футбольний союз вже вибачився перед збірною Росії.

Ліга націй6 тур

Швеція - Росія: Вівторок 20 листопада 2018

Швеція

live 45'
1 : 0
Росія
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Теги
Ліга націй Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов Швеція - Росія Росія Росія Ян Козак Ян Козак
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