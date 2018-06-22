toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Швеція – Південна Корея: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона

18 червня 18:33 306 Читать на русском
Швеція – Південна Корея: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона
Янне Андерссон / Швеція

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Південної Кореї.

"Перші 10 хвилин корейці володіли перевагою, але потім все пішло за нашим планом. Ми добре готові фізично, намагалися грати флангами. Трохи налякало, що не забили до перерви. Але, на щастя, був пенальті, і я радий, що мої хлопці так зіграли.

Швеція – Південна Корея – 1:0 – відео гола та огляд матчу

За винятком перших десяти хвилин, збірна Швеції контролювала гру. У першому таймі повинні були забивати двічі. Після того, як відкрили рахунок, команда трохи втомилася, почали програвати єдиноборства, але я відчував, що команда знаходиться в безпеці.

Що стосується майбутнього матчу з Німеччиною, то все в наших руках. Я дуже задоволений грою. Ми могли забити кілька голів, тоді кінцівка була б спокійнішою", – цитує Андерссона SVT Sport.

ЧС-2018 1 тур

Швеція - Південна Корея: Понеділок 18 червня 2018

Швеція
Матч завершено
1 : 0
Південна Корея
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швеція Швеція Швеція - Південна Корея Янне Андерссон Янне Андерссон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
33
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук