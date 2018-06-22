Швеція – Південна Корея: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Південної Кореї.

"Перші 10 хвилин корейці володіли перевагою, але потім все пішло за нашим планом. Ми добре готові фізично, намагалися грати флангами. Трохи налякало, що не забили до перерви. Але, на щастя, був пенальті, і я радий, що мої хлопці так зіграли.

Швеція – Південна Корея – 1:0 – відео гола та огляд матчу

За винятком перших десяти хвилин, збірна Швеції контролювала гру. У першому таймі повинні були забивати двічі. Після того, як відкрили рахунок, команда трохи втомилася, почали програвати єдиноборства, але я відчував, що команда знаходиться в безпеці.

Що стосується майбутнього матчу з Німеччиною, то все в наших руках. Я дуже задоволений грою. Ми могли забити кілька голів, тоді кінцівка була б спокійнішою", – цитує Андерссона SVT Sport.