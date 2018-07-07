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Швеція – Англія: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона

19:55 4 Читать на русском
Швеція – Англія: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона
Янне Андерссон / фото: ФІФА

Головний тренер збірної Швеції Янне Андерссон прокоментував поразку своїх підопічних від Англії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Наставник скандинавів після поразки віддав належне Англії та заявив, що британці зіграють як мінімум у фіналі турніру.

"Ми зіткнулися з дуже хорошим суперником і не змогли показати свій футбол. Перші півгодини ми контролювали матч, але потім Англія забила з кутового. Британці дуже добре захищаються, але ми всеодно створили кілька класних моментів. Як мінімум три. На жаль, ми їх не реалізували. Проте Англія заслужила перемогу. Вона справедливо вийшла в півфінал чемпіонату світу.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Чи готова Англія до перемоги на ЧС? Так. Думаю, що так. Це дуже хороша, організована команда. Проти Англії неймовірно складно грати. Футболісти у Саутгейта і технічні, і розумні, і при цьому потужні. Якщо ви питаєте мене, то Англія буде як мінімум грати в фіналі чемпіонату світу", – цитує Андерссона Sport24.

До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Суперником команди Саутгейта стане переможець пари Росія – Хорватія.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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Швеція Швеція ЧС 2018 Янне Андерссон Янне Андерссон Швеція - Англія
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