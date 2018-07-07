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Швеція – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

20:51 548 Читать на русском
Швеція – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта
Гарет Саутгейт / FIFA

Головний тренер збірної Англії Гарет Сайтгейт прокоментував перемогу своєї команди над Швецією в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Для мене величезна честь бути тренером збірної Англії. Перед матчем спілкувався з гравцями, і вони не надто хотіли їхати додому. Тепер ми залишаємося тут ще на тиждень.

Після такого емоційного матчу в середині тижня ми змогли показати відмінну гру. Молода команда на наших очах міцніє і стає сильнішою. Багато наших гравців підходили до ігор з винятковим менталітетом, навіть попри те, що не мали необхідної ігрової практики. Ми діяли як справжній колектив.

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Ми вийшли в півфінал, але у нас в лізі лише 33% гравців, з яких ми можемо вибирати. Це велика проблема. Однак ми змогли надихнути людей, і для нас це особливе відчуття. Тепер нас теж переповнює гордість за результат.

Швеція – чудова команда, яка вибила багато сильних суперників, зокрема, у відбірковому циклі. Вони завжди грають сильно і готові один за одного битися. Відчуваю величезну повагу до шведської збірної.

Для мене Пікфорд – прототип того, яким повинен бути сучасний воротар. Те, як швидко він працював у воротах, вибивав м'яч, роздавав чудові паси, – нам потрібні голкіпери такого рівня", – цитує Гарета Саутгейта видання Чемпионат.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у півфінал. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

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ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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