Швеція – Англія: післяматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

Головний тренер збірної Англії Гарет Сайтгейт прокоментував перемогу своєї команди над Швецією в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Для мене величезна честь бути тренером збірної Англії. Перед матчем спілкувався з гравцями, і вони не надто хотіли їхати додому. Тепер ми залишаємося тут ще на тиждень.

Після такого емоційного матчу в середині тижня ми змогли показати відмінну гру. Молода команда на наших очах міцніє і стає сильнішою. Багато наших гравців підходили до ігор з винятковим менталітетом, навіть попри те, що не мали необхідної ігрової практики. Ми діяли як справжній колектив.

ЧС-2018: Англія вперше за 28 років та втретє в історії вийшла в 1/2 фіналу Мундіалю

Ми вийшли в півфінал, але у нас в лізі лише 33% гравців, з яких ми можемо вибирати. Це велика проблема. Однак ми змогли надихнути людей, і для нас це особливе відчуття. Тепер нас теж переповнює гордість за результат.

Швеція – чудова команда, яка вибила багато сильних суперників, зокрема, у відбірковому циклі. Вони завжди грають сильно і готові один за одного битися. Відчуваю величезну повагу до шведської збірної.

Для мене Пікфорд – прототип того, яким повинен бути сучасний воротар. Те, як швидко він працював у воротах, вибивав м'яч, роздавав чудові паси, – нам потрібні голкіпери такого рівня", – цитує Гарета Саутгейта видання Чемпионат.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у півфінал. Наступним суперником "трьох левів" стане Хорватія або Росія.

ЧС-2018 Швеція – Англія: у британців з'явився топ-воротар, Стерлінг не зраджує собі, а скандинави розчаровують